Ральф Шумахер: на каждом Гран-при Мик быстрее Мазепина на 0,6-0,7 секунды

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о преимуществе своего племянника, пилота «Хааса» Мика Шумахера над напарником, россиянином Никитой Мазепиным.
«На каждом Гран-при Мик быстрее Мазепина на 0,6-0,7 секунды. Редкий случай для Формулы-1, чтобы у пилота было подобное преимущество над партнёрами по команде. Такое же преимущество есть у Макса Ферстаппена, но в случае с Миком отрыв объясняют слабой скоростью Никиты. Однако Мазепин не так и плохо выступал в Формуле-2», — приводит слова Ральфа Шумахера Bild.
Никита Мазепин и Мик Шумахер проводят первый сезон в Формуле-1. После 11 этапов чемпионата, выступая на слабейшей машине пелотона, гонщикам не удалось набрать ни одного очка. Лучший результат Мика Шумахера — 12-е место на Гран-при Венгрии, Никита Мазепин не финишировал выше 14-й позиции.
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