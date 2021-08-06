Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко заявил, что Гасли останется в «Альфа Таури» ещё на два года

Марко заявил, что Гасли останется в «Альфа Таури» ещё на два года
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Пьер Гасли ещё как минимум два сезона проведёт в «Альфа Таури».

«Контракт Пьера истекает через два года. Я не знаю, откуда пошли слухи о его переходе в другую команду. Всем известно, что у нас есть две команды. Мы вкладываем много сил в развитие бренда „Альфа Таури“, так что нам нужен лидер команды. И Пьер находится в отличной форме.

Быть лидером хорошей команды в середине пелотона — одно, а быть вторым номером в топ-команде при Максе Ферстаппене — другое. Это огромная разница с точки зрения психологии. Мы следим за прогрессом Пьера. За следующие два года мы решим, отпустим ли мы его, или он перейдёт в „Ред Булл“. Пересу уже 31 год, так что не думаю, что он надолго останется в „Ред Булл», — приводит слова Марко PlanetF1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021