Всемирные автоспортивные игры перенесены на 2022 год.

Теперь вторые автоспортивные игры перенесены на 29-30 октября 2022 года. Они пройдут на автодроме Поль-Рикар, как и планировалось изначально.

«Перенос игр — неизбежное решение, принимая во внимание действующие во всём мире ограничения на передвижения. Автоспортивные игры FIA дают замечательную возможность собраться вместе всей гоночной семье, объединиться и разделить нашу страсть к спорту. Мы с нетерпением ждём встречи с участниками игр в 2022 году», — приводит слова Жана Тодта пресс-служба ФИА.

Напомним, первые игры прошли в ноябре 2019 года на итальянской трассе Валлелунга. Первое место в медальном зачёте заняла сборная России. В 2020-м из-за пандемии коронавируса игры не состоялись – они должны были пройти в октябре 2021 года. Однако в связи с нестабильной ситуацией в мире и невозможностью обеспечить достаточный уровень безопасности, игры были перенесены на следующий год.