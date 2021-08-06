Райкконен специально дал неправильный ответ, чтобы освободиться от участия в конкурсе

Официальный «твиттер» Формулы-1 опубликовал забавный фрагмент нового выпуска викторины Grill the Grid 2021, в данном шоу пилотам дают задания на знание истории Формулы-1.
В свежем выпуске гонщики должны были назвать чемпионов предыдущих лет. Кими Райкконен из «Альфа Ромео» сначала пытался честно вспомнить всех победителей турнира, однако как только он узнал, что первая ошибка ведёт к окончанию игры, то сразу назвал себя чемпионом 2006 года.
Ранее стало известно, что сезон-2021 может стать для Райкконена последним в Формуле-1. По слухам из паддока, команда планирует отказаться от продления контракта с финном, поскольку затраты на зарплату Райкконена не окупаются уровнем его выступлений. В нынешнем сезоне Райкконен набрал два очка в личном зачёте чемпионата мира.
- 6 августа 2021
-
22:19
-
22:12
-
20:14
-
19:17
-
18:45
-
16:41
-
15:58
-
14:53
-
13:52
-
12:59
-
11:20
-
10:48
-
09:50
-
00:57
- 5 августа 2021
-
23:56
-
22:48
-
21:20
-
20:49
-
19:06
-
17:23
-
17:05
-
15:58
-
14:30
-
13:54
-
12:24
-
11:56
-
10:52
-
00:13
- 4 августа 2021
-
23:16
-
22:02
-
20:54
-
20:05
-
18:59
-
18:01
-
17:12