Райкконен специально дал неправильный ответ, чтобы освободиться от участия в конкурсе

Официальный «твиттер» Формулы-1 опубликовал забавный фрагмент нового выпуска викторины Grill the Grid 2021, в данном шоу пилотам дают задания на знание истории Формулы-1.

В свежем выпуске гонщики должны были назвать чемпионов предыдущих лет. Кими Райкконен из «Альфа Ромео» сначала пытался честно вспомнить всех победителей турнира, однако как только он узнал, что первая ошибка ведёт к окончанию игры, то сразу назвал себя чемпионом 2006 года.

Ранее стало известно, что сезон-2021 может стать для Райкконена последним в Формуле-1. По слухам из паддока, команда планирует отказаться от продления контракта с финном, поскольку затраты на зарплату Райкконена не окупаются уровнем его выступлений. В нынешнем сезоне Райкконен набрал два очка в личном зачёте чемпионата мира.