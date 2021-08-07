Бинотто прокомментировал отказ Сайнса от командной стратегии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал отказ пилота команды Карлоса Сайнса от соблюдения стратегии на Гран-при Венгрии.

Напомним, что испанский гонщик отказался проследовать на пит-стоп, благодаря этому Сайнс обошёл Юки Цуноду из «Альфа Таури» и Николаса Латифи из «Уильямса».

«Наш подход – это открытая коммуникация по радио, только выслушав мнение каждого, мы можем выбрать правильную стратегию. Это было совместное решение гонщика и команды. Пилоты лучше понимают состояние трассы, поэтому их мнение очень важно для решения по стратегии. Карлос высказал своё мнение, мы выслушали его и решили что он прав, в итоге мы приняли верное решение. Я рад тому, что наша коммуникация построена именно таким образом», — цитирует Бинотто GP Fans.

Напомним, что Карлос Сайнс поднялся с четвёртого места на третье из-за дисквалификации Себастьяна Феттеля. Вторую строчку по итогам гонки занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Победителем Гран-при стал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Для Карлоса Сайнса этот подиум стал вторым из четырёх в его карьере, который был добыт после дисквалификации соперника.