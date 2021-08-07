Генеральный директор Формулы-1 высказался о будущем специального формата квалификации

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о новом формате гоночного уик-энда с пятничной квалификацией и субботним спринтом, который впервые был опробован на Гран-при Великобритании. В будущем, по словам Доменикали, на новый формат могут перевести все этапы, имеющие исторический статус.
«С командами мы продолжим и в дальнейшем обсуждать все моменты, на которые мы обратили внимание после введения нового формата. Считаем, что 2022 год станет более насыщенным в этом плане. После первого спринта в Сильверстоуне мы получили много положительных отзывов как от гонщиков, так и от команд, а также средств массовой информации.
Мы видим, что это вызывает интерес у наших партнёров, есть спрос и на телевидении. Определённо присутствует финансовый интерес. Конечно, учитывая всё это, не можем не признать, что у нас есть совершенно конкретные планы на будущее. Мы работаем над этим, изучаем некоторые комментарии.
Сейчас у нас есть идеи по созданию особого формата для определённых исторических Гран-при, а также введению для таких гонок особых наград», — приводит слова Доменикали The Race.
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