Хилл: Мик Шумахер — дерзкий пилот

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира Деймон Хилл высказался о гонщике команды «Хаас» Мике Шумахере после его выступления на Гран-при Венгрии, где он стал 12-м.
«Мик — дерзкий пилот. Мы все прекрасно видели, как он отбивал атаки Ферстаппена. В итоге Макс всё-таки смог выйти вперёд, но для этого ему потребовалось немало времени. Он действительно классно защищался.
Рассел пытался опередить Мика по внешнему радиусу — это был смелый шаг. Может, болид Шумахера не так быстр, но он делал всё возможное, чтобы отбивать атаки. Я просто не могу не признать, что остался впечатлён Миком. Он показал, что в состоянии бороться. Будет интересно наблюдать за ним, когда он окажется в более конкурентоспособной машине», — приводит слова Хилла Racingnews365 со ссылкой на подкаст F1 Nation.
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