Хилл выразил озабоченность состоянием здоровья Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира Деймон Хилл высказался о здоровье гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, посетившего после гонки в Венгрии врача. Причиной обращения к доктору явились усталость и лёгкое головокружение. Хилл предположил, что Хэмилтон мог не до конца восстановиться после коронавируса, который он перенёс в конце прошлого года.
«У него определённо не было сил. Надеюсь, что он поправится как можно скорее. Я желаю ему всего наилучшего. Мы не раз слышали о длительном восстановлении после коронавируса. Даже год спустя некоторые переболевшие могут чувствовать, что всё ещё находятся не в 100-процентной форме — неприятный вирус. Будем надеяться, что Льюису всё-таки удастся восстановиться в полной мере.
После Гран-при Великобритании он также выглядел уставшим. Тогда мы думали, что это из-за напряжённой борьбы, но позже он признал, что всё ещё не набрал прежнюю форму после коронавируса», — приводят слова Хилла GPFans со ссылкой на подкаст F1 Nation.
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