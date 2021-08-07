Алонсо — о сезоне-2007: Хэмилтон ворвался в Формулу-1 как цунами

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о противостоянии с Льюисом Хэмилтоном во времена выступления за «Макларен». Алонсо и Хэмилтон вдвоём провели один сезон и проиграли борьбу за титул на одно очко Кими Райкконену, представлявшему «Феррари».



«2007 год был очень важным для меня. Льюис ворвался в Формулу-1 как цунами со всем своим талантом, способностями и мгновенными результатами. Это был настоящий вызов для всех.

Оглядываясь назад, можно утверждать, что между нами не возникало никаких проблем. Мне кажется, Льюис думает так же. Борьба была жёсткой, но честной. Полагаю, что именно команда не справилась с той ситуацией. Не хотелось бы винить Рона Денниса — тогдашнего руководителя «Макларена», или называть конкретные имена. Думаю, мы были слишком молоды, слишком амбициозны, и никто попросту нас не направлял», — приводит слова Алонсо GPFans со ссылкой на Sky Sports.