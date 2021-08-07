Окон рассказал, за счёт чего Алонсо стал легендой Формулы-1

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своём напарнике Фернандо Алонсо.

«Фернандо — настоящая легенда нашего спорта, и ты прекрасно понимаешь, почему он достиг такого успеха, поработав с ним. У него превосходные идеи, он помогает команде делать машину такой, какой он хочет её видеть. Чувствуется, насколько Фернандо умен, как нестандартно он мыслит.

Это интересный опыт. Здорово, что он является моим напарником. У нас в команде фантастическая атмосфера», — цитирует Окона PistonHeads.

Окон на Гран-при Венгрии одержал первую победу в карьере, однако это было бы невозможно без упорной работы Фернандо Алонсо, сдерживавшего позади себя Льюиса Хэмилтона на протяжении 10 кругов. Потенциальный темп Хэмилтона был более чем на три секунды быстрее, чем у Окона.