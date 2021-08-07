Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон рассказал, за счёт чего Алонсо стал легендой Формулы-1

Окон рассказал, за счёт чего Алонсо стал легендой Формулы-1
Комментарии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своём напарнике Фернандо Алонсо.

«Фернандо — настоящая легенда нашего спорта, и ты прекрасно понимаешь, почему он достиг такого успеха, поработав с ним. У него превосходные идеи, он помогает команде делать машину такой, какой он хочет её видеть. Чувствуется, насколько Фернандо умен, как нестандартно он мыслит.

Это интересный опыт. Здорово, что он является моим напарником. У нас в команде фантастическая атмосфера», — цитирует Окона PistonHeads.

Окон на Гран-при Венгрии одержал первую победу в карьере, однако это было бы невозможно без упорной работы Фернандо Алонсо, сдерживавшего позади себя Льюиса Хэмилтона на протяжении 10 кругов. Потенциальный темп Хэмилтона был более чем на три секунды быстрее, чем у Окона.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021