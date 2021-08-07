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Ральф Шумахер: я бы хотел, чтобы Ферстаппен выиграл титул

Ральф Шумахер: я бы хотел, чтобы Ферстаппен выиграл титул
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о том, кто выиграет титул в сезоне-2021 и рассказал о своих личных предпочтениях.

«Если Себастьян Феттель останется дисквалифицированным, Льюис получит дополнительные очки, заняв второе место. Не знаю, что именно сделали в „Мерседесе“, но им удалось совершить огромный шаг вперёд в Сильверстоуне, но в то же время, должен признать, что на третьем секторе в Венгрии я ждал от „Ред Булл“ куда большего. Обычно этот сектор оставался за ними.

Я бы хотел, чтобы титул выиграл Макс, он этого заслуживает. В начале карьеры он был слишком амбициозен и агрессивен, но сейчас мы видим другого Макса Ферстаппена, который мне очень нравится. Я, конечно, желаю ему титула», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.

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