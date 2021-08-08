Алонсо: я по-прежнему не выношу поражений

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что ему по-прежнему тяжело принимать поражения, хотя он и старается быть реалистом, выступая за команду-середняка.

«Легче ли мне даются поражения, когда я выступаю за команду из середины турнирной таблицы? Я задавал себе такой вопрос — но нет, я по-прежнему не выношу этого. Но в данный момент я не в том положении, чтобы занимать вторые места в гонках или бороться за победы. Если бы я выступал за «Мерседес» или «Ред Булл», то бурлил бы, словно вулкан, после побед соперников. Но сейчас у меня более реалистичные цели.

Это может быть восьмое место в гонке или попадание в десятку в квалификации. Но когда я занимаюсь чем-то за пределами Формулы-1 — я по-прежнему тот же вулкан, даже если я играю в теннис или пинг-понг. Это не изменилось», — цитирует Алонсо SoyMotor.