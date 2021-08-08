Хельмут Марко поддержал подозрения о хитрой новации «Мерседеса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал публикации в СМИ о директивах, которые якобы были направлены Международной автомобильной федерацией (ФИА) в адрес «Хонды». Целью директив, как сообщалось ранее, являлось принуждение японского производителя работать с более низкими настройками мощности.
«Это полная чушь! Никаких ограничений ни со стороны ФИА, ни со стороны самой «Хонды» не было. В Венгрии мы выступали с двигателем той же мощности, что и раньше. Чего не скажешь о «Мерседесе» — оно обновили не только болид, но и мотор. Вот почему они оказались такими быстрыми на прямой после Сильверстоуна. Достаточно легко можно понять, что они улучшили систему охлаждения, чтобы высвободить больше лошадиных сил», — приводит слова Марко PlanetF1.
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