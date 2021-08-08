«Феррари» готова к переходу Формулы-1 на 4 цилиндра. «Мерседес» и «Рено» против

Производители моторов Формулы-1 пока не могут прийти к единому решению насчёт нового моторного регламента, который должны ввести в 2026 году. У производителей разные позиции насчёт архитектуры будущих моторов. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.
«Мерседес» выступает за сохранение двигателя V6. Главным образом, немецкая команда придерживается такой позиции из-за финансовой составляющей вопроса, так как каждая новая разработка стоит немалых денег. Такая же точка зрения и у «Рено».
Иное мнение по этому вопросу у «Ред Булл» и «Феррари». Причём итальянцы выступают за использования топлива с нейтральным выбросом CO2. Тогда, как они считают, не имеет значения, сколько цилиндров будет у двигателя. Кроме того, «Феррари» выступает за переход на полный привод за счёт электромотора на передней оси. Остальные выступают скорее за модификацию нынешней системы ERS, с возможным отказом от генератора тепловой энергии.
- 8 августа 2021
-
12:54
-
10:56
-
00:59
- 7 августа 2021
-
23:02
-
21:59
-
20:52
-
19:53
-
18:48
-
17:54
-
16:07
-
15:24
-
13:46
-
12:39
-
11:14
-
09:53
-
00:00
- 6 августа 2021
-
22:19
-
22:12
-
20:14
-
19:17
-
18:45
-
16:41
-
15:58
-
14:53
-
13:52
-
12:59
-
11:20
-
10:48
-
09:50
-
00:57
- 5 августа 2021
-
23:56
-
22:48
-
21:20
-
20:49
-
19:06