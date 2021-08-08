«Феррари» готова к переходу Формулы-1 на 4 цилиндра. «Мерседес» и «Рено» против

Производители моторов Формулы-1 пока не могут прийти к единому решению насчёт нового моторного регламента, который должны ввести в 2026 году. У производителей разные позиции насчёт архитектуры будущих моторов. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.



«Мерседес» выступает за сохранение двигателя V6. Главным образом, немецкая команда придерживается такой позиции из-за финансовой составляющей вопроса, так как каждая новая разработка стоит немалых денег. Такая же точка зрения и у «Рено».



Иное мнение по этому вопросу у «Ред Булл» и «Феррари». Причём итальянцы выступают за использования топлива с нейтральным выбросом CO2. Тогда, как они считают, не имеет значения, сколько цилиндров будет у двигателя. Кроме того, «Феррари» выступает за переход на полный привод за счёт электромотора на передней оси. Остальные выступают скорее за модификацию нынешней системы ERS, с возможным отказом от генератора тепловой энергии.

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