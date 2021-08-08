Доходы Формулы-1 возросли по сравнению с предыдущим годом

Формула-1 отчиталась о финансовых показателях второго квартала 2021 года, сообщает Autosport. Как следует из соответствующих данных, доходы чемпионата с апреля по июнь составили $ 501 миллион. В прошлом году за аналогичный временной отрезок бюджет «Королевских гонок» пополнился лишь на $ 24 миллиона — объясняется это отсутствием гонок из-за пандемии коронавируса.

Однако доходы всё же до сих пор ниже показателей 2019 года, когда вообще не существовало никаких ограничений. В тот период они составляли $ 620 миллионов.



Операционные убытки Формулы-1 в этом году достигли отметки в $ 36 миллионов — за тот же период 2020-го они составляли $ 122 млн.



Ожидается, что в период с июля по сентябрь прибыль будет расти за счёт увеличения присутствия фанатов на трибунах.