Доходы Формулы-1 возросли по сравнению с предыдущим годом

Формула-1 отчиталась о финансовых показателях второго квартала 2021 года, сообщает Autosport. Как следует из соответствующих данных, доходы чемпионата с апреля по июнь составили $ 501 миллион. В прошлом году за аналогичный временной отрезок бюджет «Королевских гонок» пополнился лишь на $ 24 миллиона — объясняется это отсутствием гонок из-за пандемии коронавируса.
Однако доходы всё же до сих пор ниже показателей 2019 года, когда вообще не существовало никаких ограничений. В тот период они составляли $ 620 миллионов.
Операционные убытки Формулы-1 в этом году достигли отметки в $ 36 миллионов — за тот же период 2020-го они составляли $ 122 млн.
Ожидается, что в период с июля по сентябрь прибыль будет расти за счёт увеличения присутствия фанатов на трибунах.
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