Глава технического штаба «Ред Булл»: не припомню такого сильного давления на нас раньше

Глава технического штаба «Ред Булл» Эдриан Ньюи признался, что команда давно не сталкивалась с таким сильным уровнем давления за пределами трассы, который присутствует в настоящее время.



«Что чувствую, когда соперники стараются нам помешать? Во многих отношениях такое пристальное внимание со стороны других команд – настоящий комплимент. Мы сталкивались с этим и раньше, но я не припомню, когда ещё закулисная политика и лоббирования против нашего болида были в таких масштабах. Может, разве что в 2010 и 2011 годах – тогда мы находились под непрерывной слежкой из-за гибких деталей. Мне не хотелось бы проводить аналогию с войной, но это хорошее сравнение.



Если коснуться гибкого заднего антикрыла, то мы, конечно, были не единственной командой с такой проблемой. Но когда в «Мерседес» подняли шум, они не беспокоились по поводу «Альфа Ромео». Всё, что их беспокоило, — получили ли мы преимущество – а этого не было», — приводит слова Ньюи RedBull.com