В «Альпин» выразили сомнение, что победа в Венгрии стала следствием прогресса команды

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн выразил сомнение, что после победы гонщика команды Эстебана Окона на Гран-при Венгрии можно всерьёз говорить о прогрессе коллектива.
«К сожалению, я так не думаю. Достаточно взглянуть на результаты, которые мы показали в квалификации (Окон и второй пилот «Альпин» Фернандо Алонсо квалифицировались восьмым и девятым соответственно. — Прим. «Чемпионата»). Мы продолжим изучать наш болид и будем дальше улучшать его. Но не так активно — впрочем, также действуют другие», — приводит слова Пермейна RaceFans.
Напомним, Алонсо по итогам гонки Гран-при Венгрии стал пятым. Заезд был остановлен красными флагами в самом начале из-за аварии, которую спровоцировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота «Макларена» Ландо Норриса. После этого его болид отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». В результате сразу несколько пилотов, включая Боттаса, сошли с дистанции.
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