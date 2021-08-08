Риккардо рассказал, как далеко заходили его переговоры с «Феррари»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о своих переговорах с «Феррари».



«Некоторое время назад я контактировал с «Феррари», но это не была встреча за столом с готовым контрактом. Мы обсуждали некоторые моменты, но так и не дошли до обсуждения соглашения. Можно сказать, что меня отсеяли перед вторым этапом. Конечно, я хотел перейти к ним, тогда они боролись за чемпионство, Феттель показывал хороший уровень.



Безусловно, «Феррари» и «Мерседес» — это предел мечтаний любого пилота. Но именно итальянская команда является особенной для меня. У меня итальянские корни, у меня есть детские фотографии в футболке с логотипом команды. «Феррари» — это моя детская мечта. Но я рад тому, как в итоге сложилась моя жизнь», — цитирует Риккардо Motorsport.



Напомним, в нынешнем сезоне Риккардо с 50 очками делит восьмую строчку в таблице с Пьером Гасли из «Альфа Таури».