Цунода объяснил, почему он матерился в адрес Гасли на Гран-при Венгрии

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, почему он матерился на своего напарника француза Пьера Гасли во время Гран-при Венгрии.

«Можете сказать Пьеру, чтобы он ускорился и свалил на *****», – сказал японец команде во время радиопереговоров.

С мостика Цуноду попросили сохранять спокойствие и сосредоточиться на гонке.

«Возникло недопонимание. Я имел в виду, что он допускал много ошибок, перетормаживал, скользил. Он не мог от меня оторваться. Так что я находился в «грязном» воздухе и портил шины. Поэтому я сказал команде, чтобы она попросила Пьера не ошибаться и отъехать от меня, пожалуйста.После этого он не допускал ошибок и отъехал. У меня появился задел, и я не больше не тратил покрышки», – цитирует пилота «Альфа Таури» Motorsport Magazine.