Эрикссон выиграл гонку IndyCar, несмотря на аварию с полётом машины. Видео

Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон стал победителем гонки IndyCar, которая проходила в Нэшвилле. Второе место занял Скотт Диксон, тройку лучших замкнул Джеймс Хинчклифф.
На четвёртом круге Маркус попал в аварию, налетев на болид Себастьена Бурде, в результате которой его болид подбросило в воздух почти на два метра. Несмотря на полёт, Эрикссон сумел продолжить гонку после замены переднего антикрыла и на второй половине дистанции выйти в лидеры. Эта победа стала второй для шведского пилота за последние два месяца, до этого он не побеждал в каких-либо соревнованиях с 2013 года.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» IndyCar.
«Когда я был в воздухе, то подумал, что гонка для меня закончилась. Я не могу поверить, что выиграл в итоге! Сначала я планировал просто закрепиться в топ-15, но однако моя команда сработала идеально. Мне давали отличные стратегии, все пит-стопы прошли вовремя. Наверное, сегодня просто мой день», – цитирует Эрикссона NBC Sports.
Indycar. Нэшвилл
Маркус Эрикссон — 2:18.4983
Скотт Диксон — + 1,56
Джеймс Хинчклифф — + 2,392
Райан Хантер-Рей — + 2,802
Грэм Рэйхол — + 4,083
Эд Джонс — + 4,772
Алекс Палоу — + 5,533
Феликс Розенквист — + 5,967
Элио Кастроневес — + 6,787
Джозеф Ньюгарден — + 7,529
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