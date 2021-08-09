Эрикссон выиграл гонку IndyCar, несмотря на аварию с полётом машины. Видео

Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон стал победителем гонки IndyCar, которая проходила в Нэшвилле. Второе место занял Скотт Диксон, тройку лучших замкнул Джеймс Хинчклифф.

На четвёртом круге Маркус попал в аварию, налетев на болид Себастьена Бурде, в результате которой его болид подбросило в воздух почти на два метра. Несмотря на полёт, Эрикссон сумел продолжить гонку после замены переднего антикрыла и на второй половине дистанции выйти в лидеры. Эта победа стала второй для шведского пилота за последние два месяца, до этого он не побеждал в каких-либо соревнованиях с 2013 года.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» IndyCar.

«Когда я был в воздухе, то подумал, что гонка для меня закончилась. Я не могу поверить, что выиграл в итоге! Сначала я планировал просто закрепиться в топ-15, но однако моя команда сработала идеально. Мне давали отличные стратегии, все пит-стопы прошли вовремя. Наверное, сегодня просто мой день», – цитирует Эрикссона NBC Sports.

Indycar. Нэшвилл

Маркус Эрикссон — 2:18.4983

Скотт Диксон — + 1,56

Джеймс Хинчклифф — + 2,392

Райан Хантер-Рей — + 2,802

Грэм Рэйхол — + 4,083

Эд Джонс — + 4,772

Алекс Палоу — + 5,533

Феликс Розенквист — + 5,967

Элио Кастроневес — + 6,787

Джозеф Ньюгарден — + 7,529