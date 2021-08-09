Ральф Шумахер назвал фаворита в борьбе за место Боттаса

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер рассказал кто, по его мнению, будет напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в следующем году.
«Это правда, что Лоуренс Стролл и Тото Вольф — близкие друзья, но я не думаю что это поможет Лэнсу стать напарником Хэмилтона в следующем сезоне. По моему мнению, Джордж Расселл является фаворитом в борьбе за это место. Он совсем не случайно провёл тесты 18-дюймовых шин с «Мерседесом».
Думаю, Тото попытается устроить Боттаса в другую команду, возможно, это будет «Альфа Ромео» или «Уильямс», но, конечно, не стоит забывать и о связи Вольфа с «Астон Мартин», – цитирует Шумахера PlanetF1.
Ранее в СМИ циркулировала информация, что «Мерседес» уже принял решение в пользу Расселла и может объявить о контракте со своим британским воспитанником в дни Гран-при Великобритании, однако этого так и не произошло. Позднее Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 намерена определиться с именем напарника Льюиса Хэмилтона в сезоне-2022 во время летней паузы. Соответственно окончательный состав «Мерседеса» на 2022 год может быть известен к Гран-при Бельгии.
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