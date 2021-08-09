Алонсо рассказал, как британские СМИ помогают Хэмилтону в борьбе с Ферстаппеном

Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, почему Максу Ферстаппену из «Ред Булл» будет труднее бороться за чемпионство с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Максу Ферстаппену всегда будет труднее бороться за титул чем Хэмилтону. Этот спорт — это британская среда. Особенно это становится понятно, когда битва за чемпионство накаляется до предела. Большинство журналистов, СМИ, а также съёмочных групп являются британскими. Понятное дело, что в такой ситуации Льюис имеет моральное преимущество. Когда-то я тоже испытал это на себе, ты чувствуешь себя злодеем, потому что тебе приходится сражаться с любимцем публики. Думаю, Ферстаппен теперь тоже это осознал» – цитирует Алонсо RacingNews365.

Напомним, на последнем этапе Гран-при, который проходил в Венгрии, Макс Ферстаппен занял только 10-е место. После первой половины сезона Формулы-1 голландский гонщик отстаёт от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона на восемь очков. Ранее Ферстаппен лидировал, но неудачно провёл две последние гонки.