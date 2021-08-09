Коронел не верит, что Риккардо вернётся на прежний уровень

Голландский гонщик Том Коронел прокомментировал выступление пилота «Макларена» Даниэля Риккардо в первой половине сезона Формулы-1.

«Разница в результатах между ним и Норрисом слишком велика. После Монако Риккардо сам это признал, сказав: «Норрису действительно удаётся добиться от машины того, чего не удаётся мне». Если гонщик это признаёт, о чём тут ещё говорить.

Я не верю, что он сможет разобраться с проблемами, которые мешают ему показать все свои навыки. В отличие от Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, ему не удаётся выжать из машины ту самую последнюю пару десятых.

Ещё когда Риккардо перешёл из «Ред Булл» в «Рено», я подумал, что он сделал это ради денег. Принимая решения из финансовых соображений, ты понимаешь, что ярких спортивных достижений уже не будет, ты просто не сможешь этого добиться. Если говорить о маркетинге, то тут у Даниэля полный порядок, а гонки у него уже на втором плане», – цитирует Коронела Formule1.

Напомним, в нынешнем сезоне Ландо Норрис набрал 113 очков и занимает третью строчку в личном зачёте. Даниэль Риккардо с 50 очками идёт на девятом месте.