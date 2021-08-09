Штайнер считает, что новый технический регламент оставляет инженерам необходимую свободу

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал новый технический регламент Формулы-1, который начнёт действовать с 2022 года. Ранее некоторые инженеры высказали опасения, что новый регламент отбирает всю свободу в поиске новых решений.

«До стандартизованных машин нам ещё очень далеко. Инженеры всё ещё имеют достаточную свободу действий. Конечно, новый регламент уменьшает область возможных изменений болида, однако необходимая свобода всё равно осталась у инженеров. Не стоит говорить, что Формула-1 превращается в моносерию, как, например, IndyCar, там вы ничего не можете сделать с болидом. Возможность что-то совершенствовать по-прежнему остаётся, хотя, вероятно, эти изменения станут менее заметными, но даже маленькая деталь способна повлиять на исход гонки.

Формула 1 — это не Формула-2 и не IndyCar, где все гонщики выступают на одинаковых машинах. Мы всё-таки можем вносить какие-то изменения в определённые области. Та модель шасси 2022 года, которая была представлена в Сильверстоуне — это только одна из возможных интерпретаций нового регламента, которую можно считать чем-то вроде базовой версии.

Когда созданием новых машин в каждой команде занимаются сотни инженеров, какие-то решения, ими разработанные, неизбежно будут отличаться друг от друга. Так что соперничество в технической сфере остаётся», — цитирует Штайнера GP Fans.