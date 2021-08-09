Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Латифи рассказал, каким должен быть его потенциальный будущий напарник

Латифи рассказал, каким должен быть его потенциальный будущий напарник
Комментарии

Пилот «Уильямса» Николас Латифи рассказал, каким должен быть его будущий напарник в случае ухода Джорджа Расселла в «Мерседес».

«Очевидно, что скорость является одной из главных составляющих, но, думаю, в первую очередь нам нужен пилот, который понимает, что мы ещё продолжаем восстанавливать свои позиции. «Уильямс» находится на правильном пути к тому, чтобы становиться всё более конкурентоспособным. Конечно, все будут смотреть в будущее с оптимизмом и надеяться на большой шаг вперёд в 2022 году, но он может оказаться не таким большим, как нам хотелось бы.

Конечно, я надеюсь, что мы совершим грандиозный скачок вперёд, но этого может и не случиться. Если мы получим пилота, который рассчитывает выигрывать гонки или титул в следующем году, то это может оказаться неправильным выбором», — приводит слова Латифи GPBlog.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021