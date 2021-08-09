Латифи рассказал, каким должен быть его потенциальный будущий напарник

Пилот «Уильямса» Николас Латифи рассказал, каким должен быть его будущий напарник в случае ухода Джорджа Расселла в «Мерседес».



«Очевидно, что скорость является одной из главных составляющих, но, думаю, в первую очередь нам нужен пилот, который понимает, что мы ещё продолжаем восстанавливать свои позиции. «Уильямс» находится на правильном пути к тому, чтобы становиться всё более конкурентоспособным. Конечно, все будут смотреть в будущее с оптимизмом и надеяться на большой шаг вперёд в 2022 году, но он может оказаться не таким большим, как нам хотелось бы.



Конечно, я надеюсь, что мы совершим грандиозный скачок вперёд, но этого может и не случиться. Если мы получим пилота, который рассчитывает выигрывать гонки или титул в следующем году, то это может оказаться неправильным выбором», — приводит слова Латифи GPBlog.