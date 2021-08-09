В «Макларене» объяснили проблемы Даниэля Риккардо

Гоночный директор «Макларена» Андреа Стелла объяснил, с какими проблемами в первой половине сезона столкнулся Даниэль Риккардо.



«Наша машина требует особого стиля пилотирования. И это полная противоположность тому, к чему Риккардо привык в «Рено». Он любит быстро входить в поворот и тормозить не так агрессивно, как требует того наша машина.



Я бы сравнил Дэна с музыкантом. Можно легко объяснить гитаристу, как играть на инструменте. Но пройдёт много времени, прежде чем он сможет дать свой первый концерт. Прогресса можно добиться, но только после многих часов репетиций.



К сожалению, в современной Формуле-1 нет возможности много репетировать — зимние тесты максимально сокращены, а тренировки по пятницам стали короче. При этом в тренировках нужно в первую очередь готовиться к гонке», — приводит слова Стеллы Auto Motor und Sport.