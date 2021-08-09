Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» объяснили проблемы Даниэля Риккардо

В «Макларене» объяснили проблемы Даниэля Риккардо
Комментарии

Гоночный директор «Макларена» Андреа Стелла объяснил, с какими проблемами в первой половине сезона столкнулся Даниэль Риккардо.

«Наша машина требует особого стиля пилотирования. И это полная противоположность тому, к чему Риккардо привык в «Рено». Он любит быстро входить в поворот и тормозить не так агрессивно, как требует того наша машина.

Я бы сравнил Дэна с музыкантом. Можно легко объяснить гитаристу, как играть на инструменте. Но пройдёт много времени, прежде чем он сможет дать свой первый концерт. Прогресса можно добиться, но только после многих часов репетиций.

К сожалению, в современной Формуле-1 нет возможности много репетировать — зимние тесты максимально сокращены, а тренировки по пятницам стали короче. При этом в тренировках нужно в первую очередь готовиться к гонке», — приводит слова Стеллы Auto Motor und Sport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021