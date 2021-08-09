ФИА отклонила апелляцию «Астон Мартин», дисквалификация Феттеля осталась в силе

Международная автомобильная федерация отклонила апелляцию «Астон Мартин» на дисквалификацию Себастьяна Феттеля по итогам Гран-при Венгрии, сообщает пресс-служба ФИА.



Сообщается, что «Астон Мартин» на апелляции пытались доказать, что на машине Себастьяна Феттеля произошёл сбой в топливной системе, из-за которого возникли проблемы с перерасходом топлива. В связи с этим после финиша гонки из автомобиля не удалось взять необходимый литр топлива для анализа.



Несмотря на то что после гонки в «Астон Мартин» утверждали, что в топливной системе автомобиля осталось более одного литра топлива, на апелляции команда признала, что это не так. Хотя «Астон Мартин» и удалось доказать данными телеметрии сбой в топливной системе, по правилам Формулы-1 после гонки делегаты ФИА должны иметь возможность в любой момент взять для исследования не менее одного литра топлива, чего в данной ситуации сделать не удалось.



Поскольку это в любом случае нарушает спортивный регламент, было принято решение отклонить апелляцию и оставить дисквалификацию Себастьяна Феттеля в силе.