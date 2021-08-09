«Астон Мартин» может подать апелляцию на решение оставить в силе дисквалификацию Феттеля

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр сообщил, что команда рассматривает вариант с подачей апелляции на решение ФИА оставить в силе дисквалификацию Себастьяна Феттеля по итогам Гран-при Венгрии.



«Себастьян блестяще пилотировал в Венгрии, и мы рады, что получили возможность предоставить важные доказательства, которые обнаружили после гонки. Мы считали, что что представленные нами данные имеют отношение к делу, и продемонстрировали ФИА их, чтобы избежать дисквалификации.



К сожалению, ФИА придерживалась иной точки зрения, и, несмотря на неоспоримость точности наших доказательств, дисквалификация Себастьяна была подтверждена на том основании, что новые доказательства не были сочтены «относящимися к делу». Это разочаровывает, так что теперь мы оценим ситуацию и примем решение относительно новой апелляции», — приводит слова Отмара Зафнауэра официальный сайт команды.