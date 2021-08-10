На «Сочи Автодроме» обновили трассу Формулы-1

Продолжается подготовка к проведению Гран-при России 2021 года «Сочи Автодром», который с 23 по 26 сентября примет российский этап чемпионата мира Формулы-1, были проведены ремонтно-восстановительные работы на ключевых участках трассы «Королевских гонок», сообщает пресс-служба «Росгонок».

«Сочи Автодром» – это не только соревнования Формулы-1, но и объект круглогодичного использования, который предоставляет своим гостям высокий сервис гоночных услуг. По подсчетам организаторов, только за последние полгода нагрузка на трассу составила более 2000 часов. А для того, чтобы продолжать соответствовать требованиям наивысшей лицензии ФИА на проведение Гран-при Формулы-1, каждый год трек закрывается на подготовительные технические работы.

Так, например, в поступившем отчете ФИА по итогам Гран-при России 2020 года отмечена хорошая подготовка инфраструктуры гоночного трека, однако упоминаются и несколько участков гоночного полотна, которые требуют небольших изменений и доработок.

После проведения геодезических исследований соответствующих участков трека были определены точные координаты места проведения ремонто-восстановительных работ для приведения продольных уклонов части трассы в районе 15-го поворота, а также на участке от 16-го к 17-му повороту к допустимым значениям согласно специальным техническим условиям для гоночного полотна трассы Формулы-1. Для устранения выявленных недостатков в июле были приостановлены гоночные услуги на «Сочи Автодроме», после чего успешно проведены необходимые ремонтные работы на треке с учетом всех особенностей состава формульного асфальта и его укладки.

Таким образом, трек вновь полностью готов принять гонки Формулы-1.

«В данный момент подготовка к Гран-при России — 2021 идет полным ходом. Уже в середине сентября планируется прибытие грузов Формулы-1 в аэропорт Сочи и порт города Новороссийск. Осталось чуть больше месяца, а уже успешно реализована билетная программа в рамках согласованной квоты по общей вместимости зрителей», — рассказал промоутер Гран-при России Формулы-1 Алексей Титов.

Напоминаем, Гран-при России — 21 пройдет с 23 по 26 сентября в Сочи. Восьмой в истории страны этап чемпионата мира обязательно запомнится вам захватывающими сражениями лучших гонщиков планеты и яркой программой развлечений и концертов в Олимпийском парке.

Билеты на Гран-при России Формулы-1 можно приобрести на сайте «Сочи Автодрома».