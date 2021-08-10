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Хэмилтон заблокировал аккаунт, который постил мемы об умышленной аварии Боттаса в Венгрии

Хэмилтон заблокировал аккаунт, который постил мемы об умышленной аварии Боттаса в Венгрии
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заблокировал в «Инстаграме» один из аккаунтов, посвящённых мемам о Формуле-1. Речь идёт о странице F1Troll, на которую подписано более полумиллиона человек.

Подписчики задали вопрос создателю страницы, почему он отписался от Хэмилтона, на что администратор дал однозначный ответ.

«Некоторые спрашивали, почему я отписался от Льюиса. Я этого не делал, похоже, он меня заблокировал», — гласит сообщение в аккаунте.

После завершения Гран-при Венгрии в группе было опубликовано несколько мемов, посвящённых аварии Валттери Боттаса, Ландо Норриса и двух пилотов «Ред Булл». В частности, в них шутили о том, что «Мерседес» и Боттас намеренно организовали аварию в первом повороте.

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