Бинотто – о борьбе за титул: если бы пришлось поставить деньги, я бы выбрал Хэмилтона

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал борьбу за титул в нынешнем сезоне Формулы-1 между Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



«Это интересная схватка между двумя великими гонщиками, и я надеюсь, что они будут бороться до конца. Если бы мне пришлось поставить деньги, я бы выбрал Хэмилтона, потому что думаю, что «Мерседес» в итоге одержит победу. Однако Макс также заслуживает уважения, если он нарушит гегемонию Хэмилтона, то наш спорт станет только лучше», – цитирует Бинотто GPblog.



Напомним, на последнем этапе Гран-при, который проходил в Венгрии, Макс Ферстаппен занял только 10-е место. После первой половины сезона Формулы-1 голландский гонщик отстаёт от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона на восемь очков. Ранее Ферстаппен лидировал, но неудачно провёл две последние гонки.



Ранее Фернандо Алонсо рассказал, что Максу Ферстаппену будет труднее бороться за чемпионство, потому что на стороне Хэмилтона стоит поддержка ведущих журналистов по Формуле-1.