Бинотто рассказал, что «Феррари» использует улучшенный двигатель во второй части сезона

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что во второй половине нынешнего сезона двигатель получит существенное улучшение. «Феррари» перед новым сезоном отложила внедрение всех улучшений, поэтому некоторые детали ещё могут быть заменены.



«Мы привезём обновления силовой установки. Хочу прояснить регламент-2021: к этому году можно было подготовить совершенно новый мотор. Перед началом сезона мы не стали обновлять силовую установку полностью – есть компоненты с прошлого года, и мы их обновим. Думаю, для нас это будет существенным шагом вперёд.



Надо понимать, что намного быстрее новый двигатель нас не сделает. Отставание в семь десятых секунд от лидера возникло не только из-за мотора, к такому результату привела сумма всех факторов. На самом деле это хорошо, так как исправить несколько мелких деталей обычно проще, чем решить одну большую проблему», – цитирует Бинотто The Race.