Хилл: голландские фанаты, будьте любезны с Льюисом

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира Деймон Хилл, призвал фанатов перестать освистывать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«Голландские фанаты, будьте любезны с Льюисом, хорошо? Они оба хорошие спортсмены, это будет весело. Надеюсь, что первый за долгое время Гран-при Нидерландов не будет омрачён такими скандалами», – цитирует Хилла PlanetF1.



Напомним, на последнем этапе Гран-при, который проходил в Венгрии, Макс Ферстаппен занял только 10-е место. После первой половины сезона Формулы-1 голландский гонщик отстаёт от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона на восемь очков. Ранее Ферстаппен лидировал, но неудачно провёл две последние гонки.



На Гран-при Великобритании в начале гонки Хэмилтон и Ферстаппен попали в аварию. Столкновение привело к тому, что Ферстаппен врезался в ограждения и не смог продолжить гонку. После случившегося голландца отвезли в больницу. Хэмилтона наказали 10-секундным штрафом.