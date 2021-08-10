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Риккардо оценил своё выступление в первой половине сезона Формулы-1

Риккардо оценил своё выступление в первой половине сезона Формулы-1
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо оценил своё выступление в первой половине нынешнего сезона Формулы-1.

«Безусловно, этот сезон сложнее предыдущих. Думаю, я впервые стабильно испытываю проблемы. Конечно, за все эти годы случались неудачные уик-энды или даже два подряд, но сейчас больше плохих или не столь впечатляющих выступлений, чем хороших.

Конечно, это сложно принять, но что есть, то есть. Порой необходимо помнить, что я выступаю в спорте элитного уровня, и здесь не должно быть просто. Да, у меня больше трудностей, чем раньше, но, наверное, не без причины. Я сражаюсь с лучшими гонщиками, так что просто должен прибавить и найти выход из ситуации», – цитирует Риккардо Speedcafe.

Напомним, в нынешнем сезоне Ландо Норрис набрал 113 очков и занимает третью строчку в личном зачёте. Даниэль Риккардо с 50 очками идёт на девятом месте.

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