Марко — о Пересе: он не будет долго выступать за нашу команду

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что карьера Серхио Переса в австрийской команде не будет долгой.



«Пересу 31 год, так что он не будет долго выступать за нашу команду», — цитирует Марко Newstalk ZB.



На Гран-при Венгрии гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас спровоцировал крупную аварию на первом круге. В итоге обе машины «Ред Булл» получили повреждения. Макс Ферстаппен в итоге пришёл на финиш десятым. Серхио Перес не сумел продолжить гонку.



Соглашение мексиканского гонщика рассчитано до конца 2021 года. Останется ли он в команде на следующий сезон, пока неизвестно. Ранее сам Перес говорил, что рассчитывает подписать новый контракт с командой до Гран-при Бельгии.



Серхио Перес занимает 5-е место, набрав 104 очка. Его напарник Макс Ферстаппен после первой половины сезона Формулы-1 отстаёт от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона на восемь очков. Ранее Ферстаппен лидировал, но неудачно провёл две последние гонки.