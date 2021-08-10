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Марко — о Пересе: он не будет долго выступать за нашу команду

Марко — о Пересе: он не будет долго выступать за нашу команду
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что карьера Серхио Переса в австрийской команде не будет долгой.

«Пересу 31 год, так что он не будет долго выступать за нашу команду», — цитирует Марко Newstalk ZB.

На Гран-при Венгрии гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас спровоцировал крупную аварию на первом круге. В итоге обе машины «Ред Булл» получили повреждения. Макс Ферстаппен в итоге пришёл на финиш десятым. Серхио Перес не сумел продолжить гонку.

Соглашение мексиканского гонщика рассчитано до конца 2021 года. Останется ли он в команде на следующий сезон, пока неизвестно. Ранее сам Перес говорил, что рассчитывает подписать новый контракт с командой до Гран-при Бельгии.

Серхио Перес занимает 5-е место, набрав 104 очка. Его напарник Макс Ферстаппен после первой половины сезона Формулы-1 отстаёт от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона на восемь очков. Ранее Ферстаппен лидировал, но неудачно провёл две последние гонки.

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