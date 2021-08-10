Сергей Дружко — в финале 6-го этапа чемпионата Forza Motorsport

Чемпионат Forza Motorsport прошёл середину сезона, а значит, пришло время разобраться с шестым участником гранд-финала.

Шестой этап турнира впервые пройдёт на футуристичной BMW i8 и трассе с марсианскими пейзажами — Дубай.

Отборочные заезды шестого этапа пройдут с 16 по 19 августа, а финал этапа состоится 22 августа в 18:00.

В финале этапа, помимо симрейсеров, колесить по марсианским пейзажам будет эксперт в инопланетных баталиях — Сергей Дружко — https://www.instagram.com/druzhkos.

Призовой фонд чемпионата — 1 миллион рублей, участие бесплатное, 12+.

Регистрация по ссылке: https://rusforza.com/#registration.