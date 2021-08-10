Сергей Дружко — в финале 6-го этапа чемпионата Forza Motorsport
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Чемпионат Forza Motorsport прошёл середину сезона, а значит, пришло время разобраться с шестым участником гранд-финала.
Шестой этап турнира впервые пройдёт на футуристичной BMW i8 и трассе с марсианскими пейзажами — Дубай.
Отборочные заезды шестого этапа пройдут с 16 по 19 августа, а финал этапа состоится 22 августа в 18:00.
В финале этапа, помимо симрейсеров, колесить по марсианским пейзажам будет эксперт в инопланетных баталиях — Сергей Дружко — https://www.instagram.com/druzhkos.
Призовой фонд чемпионата — 1 миллион рублей, участие бесплатное, 12+.
Регистрация по ссылке: https://rusforza.com/#registration.
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