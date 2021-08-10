Тото Вольф подвёл итоги выступления «Мерседеса» в первой половине сезона Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги выступления команды в первой половине сезона Формулы-1.
«В этом году мы не только упорно сражались с другими командами, но и были инициаторами различных инициатив. Я очень горжусь проделанной нами работой. Каждый из нас очень активно боролся против расизма во всех его проявлениях и поддерживал Льюиса во всех его начинаниях.
Сезон получается крайне непростым. Но это не впервые. В 2018-м и особенно в 2019 году мы также упорно сражались с «Феррари». Могу сказать, что сейчас нам просто нечего терять и мы настроены только на победу», — сказал Вольф в интервью на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.
Ранее «Чемпионат» проводил опрос на тему выступления пилотов Формулы-1 в первой половине сезона.
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