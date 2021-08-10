Пьер Гасли поделился ожиданиями от второй половины сезона Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от борьбы в Формуле-1 после возобновления чемпионата.

«Я ожидаю сумасшедших гонок. Мы все стали свидетелями напряжённейшей борьбы в нынешнем сезоне. Главное, не терять концентрации и в будущем», — приводит слова Гасли Motorsport Nederland.



Пьер также высказался о столкновении, которое произошло в начале Гран-при Венгрии. Заезд был остановлен красными флагами из-за аварии, которую спровоцировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота «Макларена» Ландо Норриса. После этого его болид отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». В результате сразу несколько пилотов, включая Боттаса, сошли с дистанции. Гасли в итоге стал шестым.



«К сожалению, нам не повезло. Некоторым удача в той гонке благоволила больше. Но, признаю, «Альпин» и Окон в частности провели действительно хороший заезд. Ведь представившимся случаем нужно ещё быть в состоянии воспользоваться!



Что касается Валттери, то, конечно, он облажался и фактически выбил первые шесть машин из гонки. К счастью, мы не понесли никаких повреждений, чего не скажешь о Максе, Ландо или Серхио. Обидно, так как мы могли рассчитывать на большее», — сказал Пьер.