Никита Мазепин: скрытые таланты? Я очень хорошо разворачиваюсь

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин ответил на вопросы болельщиков. Соответствующее видео было размещено на канале команды «Хаас» в YouTube.
«Что я ем перед гонками? Так как они чрезвычайно энергозатратны, необходимо употреблять достаточно углеводов. Поэтому я часто ем пасту или рис. Самый запомнившийся момент нынешнего сезона? На самом деле их было много, но если выбирать какой-то один, то я бы назвал возвращение болельщиков на трибуны во время Гран-при Великобритании. Это было круто. Самая любимая трасса? В Сочи мне нравится атмосфера, которая там царит.
Не кружится ли у меня голова от такого количества разворотов? На самом деле я ждал этого вопроса. Если честно, не очень, так как у меня было достаточно практики. Меня уже не так укачивает. Но, как говорил Гюнтер Штайнер, я тренируюсь со спиннером, и теперь голова совсем не кружится.
В каком ещё автоспорте я хотел бы себя попробовать? Я бы охотно согласился принять участие в заезде за «КАМАЗ-мастер». Любимый пилот детства? Я назову Михаэля. Мои скрытые таланты? Я очень хорошо разворачиваюсь. Этим и ограничимся.
Научился ли крутить спиннер? Эти вопросы никогда не закончатся — зато они поддерживают меня в тонусе. Я пока тренируюсь, всё нормально», — сказал Мазепин.
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