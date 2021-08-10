Руководитель команды оценил второй результат Сильнова на Бахе Венгрии в своей категории

Руководитель команды Nakusi Racing Team Алексей Тузов подвёл итоги Бахи Венгрии, где экипаж Павла Сильнова и Евгения Загороднюка занял второе место в категории Т4.



«В категории Т4 было больше всего участников — восемь экипажей, из них четыре ехали за команду South Racing. Посмотрев с Павлом список участников, мы поняли, что простых пилотов, собственно говоря, там нет: все либо чемпионы, либо постоянные участники, либо победители всего, что только можно. Я считал, что наше место пятое-шестое, есть шанс объехать только возрастного участника Клода Фурнье и новичка в ралли-рейдах Евгения Ковалевича, с которым я вместе принимал участие в трофи-рейдах.



В итоге гонка для нашей команды сложилась более чем удачно. Нашей стратегией было не показывать хороших результатов на прологе, чтобы не попасть в топ-10 и стартовать вместе с самыми быстрыми машинами в Т1. Но, не показав хороших результатов по прологу, мы автоматически провалились в конец стартовки, где не трёхминутные отрывы между стартующими, а минутные. В этой гонке не было прибора «Сантинель», соответственно, обгоны превращались на этих трассах в муку. Ребята должны были ехать 10-20 км за соперниками, которых догоняли, но обогнать кого-то в лесу было невозможно. Но в результате свои позиции на второй день мы улучшили, поднялись на 4-е место в классе, изменилась и наша стартовая позиция.



В третий гоночный день мы решили бороться за подиум, так как это могло дать пилоту статус «приоритетчика», а значит, и более высокие стартовые позиции в будущем. Темп Павла возрос, что видно по таймингу: достиг лучших участников этой гонки в своей категории. Второе место было завоёвано в красивой борьбе с испанским экипажем», — приводит слова Тузова телеграм-канал Cross-Country Rally.

Фото: Nakusi Racing Team