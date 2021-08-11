Дрифт в пешеходной зоне Киева привёл к скандалу. Полиция изъяла гоночные машины

Компания Red Bull UA принесла извинения за свои действия, в результате которых была испорчена мостовая на Софийской площади в Киеве. Во время съёмок компании, проходивших утром 10 августа, задействованные в них автомобили дрифтовали на большой скорости непосредственно на пешеходной зоне. Позже стало известно, что организаторы не получали соответствующего разрешения ни от местных властей, ни от полиции.



«Red Bull Украина» просит прощения у жителей Киева и городских властей за видеосъёмку, которая сегодня утром проходила на Софийской площади. К сожалению, получилось так, что мы не соблюли все необходимые процедуры. Это был недосмотр с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем. Мы сделаем всё возможное, чтобы восстановить тёплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет», — говорится в сообщении, размещённом в «сториз» «Red Bull Украина» в «Инстаграме».



Как сообщили впоследствии в пресс-службе полиции Киева, по факту произошедшего на Софийской площади возбуждено дело по статье «хулиганство». Гоночные машины, задействованные в съёмках, были изъяты.