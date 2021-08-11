Сато: у Цуноды огромный потенциал в Формуле-1, но ему не хватает опыта
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Бывший гонщик Формулы-1, японский пилот IndyCar Такума Сато поделился мнением о своём соотечественнике Юки Цуноде.
«Я считаю, что у Юки есть огромный потенциал в Формуле-1, чтобы добиться успеха. Ему просто не хватает опыта. В моё время я почти каждую неделю участвовал в тестах во время зимнего перерыва. В ходе сезона иногда даже был нужен третий пилот в качестве тестера, потому что боевой гонщик мог сказать, что устал.
В моё время количество кругов за рулём было раз в десять больше, чем сейчас у Юки. Так что некорректно сравнивать, учитывая то, что Цунода переживает не самый простой период. Думаю, когда ему станет комфортнее в этой среде, он снова обретёт уверенность в том, что делает», — приводит слова Такумы Сато Essentially Sports.
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