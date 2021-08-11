Питер Уиндзор: новые шины «Пирелли» навредили «Ред Булл» больше, чем «Мерседесу»

Известный журналист Питер Уиндзор поделился мнением о причинах спада «Ред Булл» в концовке первой половины сезона-2021 Формулы-1.



«Первая половина сезона прошла для Льюиса очень хорошо по многим пунктам. Интересно то, что у него, похоже, не было лучшей машины или машины, с которой он мог бы действительно доминировать. Сильверстоун стал для „Мерседеса“ шагом вперёд, когда „Пирелли“ представила там более жёсткие задние шины.



Похоже, что это помогло „Мерседесу“ и „Феррари“, а не „Ред Булл“. Или, если посмотреть с другой стороны, это навредило „Ред Булл“ и никак не сказалось на „Феррари“ и „Мерседесе“. Эдриан Ньюи наверняка подумает об этом и оценит, что именно оказало влияние на скорость», — приводит слова Питера Уиндзора GPBlog.