Питер Уиндзор: новые шины «Пирелли» навредили «Ред Булл» больше, чем «Мерседесу»
Поделиться
Известный журналист Питер Уиндзор поделился мнением о причинах спада «Ред Булл» в концовке первой половины сезона-2021 Формулы-1.
«Первая половина сезона прошла для Льюиса очень хорошо по многим пунктам. Интересно то, что у него, похоже, не было лучшей машины или машины, с которой он мог бы действительно доминировать. Сильверстоун стал для „Мерседеса“ шагом вперёд, когда „Пирелли“ представила там более жёсткие задние шины.
Похоже, что это помогло „Мерседесу“ и „Феррари“, а не „Ред Булл“. Или, если посмотреть с другой стороны, это навредило „Ред Булл“ и никак не сказалось на „Феррари“ и „Мерседесе“. Эдриан Ньюи наверняка подумает об этом и оценит, что именно оказало влияние на скорость», — приводит слова Питера Уиндзора GPBlog.
Комментарии
- 11 августа 2021
-
11:04
-
09:54
-
00:36
- 10 августа 2021
-
23:30
-
23:16
-
22:51
-
21:09
-
19:40
-
18:32
-
17:53
-
15:57
-
15:32
-
14:39
-
13:37
-
12:26
-
11:15
-
10:01
-
08:00
-
01:01
- 9 августа 2021
-
22:46
-
20:31
-
19:51
-
18:44
-
17:32
-
16:27
-
15:09
-
13:44
-
12:16
-
10:53
-
09:35
-
00:31
- 8 августа 2021
-
22:37
-
21:22
-
19:38
-
18:20
Партнерский контент