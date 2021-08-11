Серхио Перес: переход в «Ред Булл» дался сложнее, чем я ожидал

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что переход в австрийскую команду дался ему сложнее, чем он ожидал.
«В этой машине нужно совсем иначе показывать скорость и сражаться в грязном воздухе, по сравнению с тем, к чему я привык. Кроме того, нужно следить за шинами. У каждой машины свои требования, есть специфические детали, которые связаны с покрышками. Если честно, это новый мир. Я будто перешёл в другой чемпионат. Другая категория.
Для меня это большой шанс, но мне пришлось изменить философию. Переход дался сложнее, чем я ожидал. Здорово оказаться в команде, которая сражается за титул, но в то же время, это тяжело. Я многому учусь, процесс адаптации продолжается. Думаю, во второй части сезона мы будем очень сильны. Я стану быстрее, как и команда», — цитирует Переса Autosport.
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