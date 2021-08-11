Журналист сайта Формулы-1 включил Шварцмана в список кандидатов на место в «Альфа Ромео»

Журналист сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто высказался о возможном составе «Альфа Ромео» в сезоне-2021. В список кандидатов попал и российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман.

«Было бы справедливо сказать, что юниоры „Феррари“ выступили в младших сериях не так хорошо, как и РОберт Шварцман, результаты которого не соответствуют ожиданиям. В нынешнем сезоне россиянин предендовал на место в Формуле-1, но „Феррари“ в конечном итоге решили, что остаться ещё на год в Формуле-2, чтобы отточить свои навыки будет шагом вперёд.



Но они надеялись, что он будет выше третьего места в чемпионате. Однако впереди ещё четыре этапа, в каждом из которых по три гонки, а он всего на 17 очков отстаёт от лидера чемпионата Оскара Пиастри. Если он выиграет титул Формулы-2, „Феррари“ наверняка постарается перевести его в Формулу-1, и „Альфа Ромео“ может оказаться предпочтительным вариантом», — написал Лоуренс Баретто в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.



Роберт Шварцман, по мнению Баретто, является вариантом номер шесть для «Альфа Ромео». Кроме Шварцмана, в список журналиста попали Кими Райкконен, Валттери Боттас, Нико Хюлькенберг, Антонио Джовинацци и Каллум Айлотт.