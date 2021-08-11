Главный моторист «Рено» покинул команду и может перейти в «Ред Булл»

Директор моторного подразделения «Рено» Реми Таффен может перейти в «Ред Булл», сообщает PlanetF1.
В случае перехода в австрийскую команду, Таффен станет уже далеко не первым специалистом, которого переманят в «Ред Булл» — ранее компания подписала сразу нескольких ключевых сотрудников «Мерседеса».
Во французском коллективе Таффен проработал 22 года. Реми был одной из ключевых фигур в карьере нынешнего пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Во многом за счёт него австрийская команда «Ред Булл» добивалась успеха, когда применяла двигатели «Рено», которые разрабатывались под руководством Реми.
Таффен и «Рено» расторгли контракт по обоюдному согласию ещё в начале июля 2021 года.
Напомним, «Ред Булл» переходит на собственную разработку моторов уже со следующего сезона, однако двигатели на 2022 год будут создаваться в Японии на базе «Хонды».
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