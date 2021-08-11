Джереми Кларксон: Льюис Хэмилтон заслуживает хорошего пинка

Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон раскритиковал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за поведение во время Гран-при Венгрии.
«Льюис Хэмилтон заслуживает хорошего пинка. Большую часть Гран-при Венгрии он провёл, жалуясь, что Фернандо Алонсо опасно пилотирует, хотя это не так.
А когда Льюис стал третьим, то на подиуме стал сочинять что-то про последствия коронавируса. Очевидно, что он просто пытался сказать: «Забудьте об этом новичке Эстебане Оконе, который пришёл первым. Не забывайте, что настоящий герой тут я».
Извини, Льюис, но с таким поведением тебе не стать героем. И налоги заплатить не забудь», — цитирует Кларксона GP Blog.
Напомним, что на Гран-при Венгрии пилот «Альпин» Фернандо Алонсо десять кругов сдерживал Хэмилтона. В одном из эпизодов Алонсо жёстко оттеснил Хэмилтона, на что Льюис жаловался по радио.
Ранее Кларксон раскритиковал Хэмилтона за то, что он живёт в Монако и не платит налоги в Великобритании.
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