Даниэль Риккардо — об отношениях с командой: они близки к идеальным

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал своё выступление за команду в первой половине сезона.

«Не поймите меня неправильно, безусловно, я стараюсь, потому что хочу добыть славу здесь и сейчас. Но полагаю, опыт мне подсказывает, что этот процесс затянется. Став старше, мудрее и, возможно, более зрелым, я стал ещё и спокойнее. В юности хотелось получить всё и сразу, а когда этого не происходило, я начинал нервничать, что негативно сказывалось на психологическом состоянии.



Но сейчас опыт помогает посмотреть на происходящее со стороны, сделать шаг назад, всё проанализировать и понять, по какой причине дела идут не лучшим образом. Я не собираюсь опускать руки и сдаваться, я должен получить ряд ответов. Хотя, конечно, ситуация более сложная, чем всё то, что происходило со мной раньше — просто потому, что на преодоление нынешних проблем требуется больше времени.



Я не тот человек, кто входит в комнату, где работают инженеры, и начинает разбрасывать стулья. Не думаю, что это было бы правильно. Делу это не поможет. Чтобы команда продолжала меня поддерживать, я должен доказывать, что верю в неё, что в свою очередь готов её поддерживать. Я не собираюсь ругаться, всплескивать руками и просто винить в своих неудачах всех и вся. Я стараюсь действовать конструктивно и использовать весь свой опыт.



Если говорить об отношениях с командой, то хочу подчеркнуть, что они близки к идеальным. Единственное, чего не хватает, так это результатов на трассе. Что же касается атмосферы, боевого духа и всего остального, то команда старается максимально мне помочь. Я не могу просить о большем…» — цитирует Риккардо ESPN.