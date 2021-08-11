Джок Клиа оценил готовность Леклера к борьбе за чемпионство

Гоночный инженер «Феррари», наставник пилотов Академии «Феррари» Джок Клиа высказался о шансах Шарля Леклера на титул в 2022 году.
«Шарль полностью готов к борьбе за чемпионство. Он принимал каждый вызов, с которым сталкивался. Иногда он допускает ошибки, но Макс Ферстаппен тоже делал их в прошлом, а сейчас сражается с Льюисом Хэмилтоном за титул. Давление на таком уровне совершенно другое, однако я уверен, что Шарль справится.
Психологическая устойчивость Леклера впечатляет — просто вспомните, как он пришёл в «Феррари» после всего лишь одного сезона в «Ф-1». Квалификация — лучший способ измерить психологическую устойчивость пилота, и Леклер по субботам просто грандиозен», — цитирует Клиа Tuttosport.
Леклер набрал в нынешнем сезоне Формулы-1 80 очков, он занимает седьмое место в таблице. Пилот один раз поднялся на подиум, когда стал вторым на Гран-при Великобритании. «Феррари» в данный момент делит третье место в Кубке конструкторов с «Маклареном».
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