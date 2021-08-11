Ландо Норрис рассказал о своём взаимодействии с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал проблемы своего напарника Даниэля Риккардо, а также рассказал о своём взаимодействии с ним.
«Не знаю, чем ещё я могу помочь. Я рассказываю ему о своих ощущениях в болиде, у него все мои данные, он видит, что я делаю. Я очень хорошо описываю впечатления от машины на брифингах и не собираюсь хитрить.
Но в конечном итоге ситуация зависит не от меня. Разумеется, я хочу, чтобы он здорово проявил себя, потому что это необходимо для борьбы в чемпионате — мы хотим победить «Феррари», и ему нужно выступать хорошо. Я могу помочь ему лишь этим. Даниэль — другой гонщик, в конце концов. Каждый пилотирует по-своему, и его ощущения от болида отличаются от моих. Я просто сосредоточен на себе», — цитирует Норриса Formula1News.
Напомним, в нынешнем сезоне Ландо Норрис набрал 113 очков и занимает третью строчку в личном зачёте. Даниэль Риккардо с 50 очками идёт на девятом месте.
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